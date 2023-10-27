Происшествия

Розыск пропавших рыбаков продолжают в Псковском районе

Продолжается розыск пропавших рыбаков в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

54-летнего Сергея Кириллова и 52-летнего Дмитрия Сенина продолжают разыскивают в деревне Писковичи Псковского района. 14 октября мужчины уплыли на лодке с мотором на рыбалку по Великой и не вернулись.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении рыбаков, просят незамедлительно обратиться в ОМВД России по Псковскому району. Контактные телефоны:8(8112)676-851, 59-33-00 или 02.