Происшествия

Иеговисту в Псковской области вынесли обвинительный приговор

Порховский районный суд признал иеговиста Алексея Хабарова (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму) виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности). Об этом сообщается на сайте суда.

Фигурант обвинялся в участии в деятельности филиала «Свидетелей Иеговы»* в Порхове. Ему назначали 2 года 6 месяцев лишения свободы.

Ранее Псковский областной суд отменил оправдательный приговор Порховского районного суда.

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* В апреле 2017 года Верховный суд России признал «Управленческий центр "Свидетелей Иеговы" в России» экстремистской организацией и ликвидировал ее. В августе того же года все общины свидетелей Иеговы внесли в список запрещенных экстремистских организаций.