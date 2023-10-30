Происшествия

Четыре артиллерийских снаряда нашли вблизи псковской деревни Ерёхново

Четыре артиллерийских снаряда калибра 45 мм нашли вблизи деревни Ерёхново Псковского района 29 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Для идентификации взрывоопасных предметов на место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).