Происшествия

Иностранец в Себеже отделался штрафом за нарушение сроков пребывания в России

Гражданина Республики Молдова привлекли к административной ответственности в Себежском районе за нарушение режима пребывания в Российской Федерации (часть 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

27 октября сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области при прохождении пограничного контроля на пункте пропуска «Бурачки» выявили гражданина Республики Молдова, который нарушил режим пребывания на территории Российской Федерации. Срок законного пребывания мужчины в стране закончился 12 сентября.

Суд признал мужчину виновным, ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 рублей без административного выдворения за пределы Российской Федерации.