Происшествия

Дело по факту крупного коммерческого подкупа возбудили в отношении конкурсного управляющего в Псковской области

Уголовное дело по факту коммерческого подкупа в особо крупном размере возбудили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело возбудили в отношении конкурсного управляющего, который, действуя в рамках исполнения служебных полномочий, требовал от предыдущего конкурсного управляющего юридического лица передачи ему имущества на общую сумму свыше 16 млн рублей за отказ от обращения в Арбитражный суд Псковской области с заявлением об обязании передачи документов по финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью, которые фактически находились у него.

Дело возбуждено по части 8 статьи 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, имущества, за совершение действий в интересах дающего, если такие действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенные в особо крупном размере). Санкция указанной статьи уголовного закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области.