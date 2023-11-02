Происшествия

Жителя Стругокрасненского района наказали за нанесение побоев сожительнице

Жителя Стругокрасненского района привлекли к уголовной ответственности за нанесение побоев сожительнице (часть 1 статьи 116.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

30 мая подсудимый в процессе употребления спиртного на фоне возникших личных неприязненных отношений ударил свою сожительницу рукой наотмашь. Женщина упала на землю и ударилась ногой и рукой, получив ссадину лучезапястного сустава и две ссадины голени. При этом ранее подсудимого уже привлекали к административной ответственности за побои.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ.