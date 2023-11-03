Происшествия

Мошенники обманули псковича под видом сотрудников ФСБ и Банка России

Житель Псковского района перечислил деньги мошенникам, которые представились сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Центробанка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по району.

Мошенники сообщили потерпевшему ложную информацию об оформлении кредита от его имени, в результате мужчина перевел на счет злоумышленников 140 000 рублей.

«Если вам звонят от имени сотрудников министерства внутренних дел Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, портала "Госуслуги", кредитных и иных организаций и пытаются узнать ваши персональные данные либо данные о ваших сбережениях и кредитных обязательствах, номера документов или банковских реквизитах – вам звонят мошенники», - подчеркнули в полиции.

Псковичей призвали не передавать и не сообщать никому реквизиты своих банковских карт и расчетных счетов.