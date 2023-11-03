Происшествия

Женщина под видом врача обманула 80-летнюю псковичку и вынесла из дома 60 тысяч рублей

80-летняя пенсионерка в Пскове лишилась сбережений после общения с женщиной, которая представилась медработником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Гостья рассказала, что пришла якобы из поликлиники и рекомендовала потерпевшей провести медицинский осмотр. Она предложила лечь пенсионерке на диван вниз лицом, при этом изобразила, что производит осмотр. После этого у потерпевшей пропали 60 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура города взяла на контроль.