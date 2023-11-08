Происшествия

Жилой дом горел в псковской деревне Пески

Жилой дом горел в деревне Пески Псковского района 8 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 19:20.

В жилом доме в помещении пристройки огонь повредил стену и потолочное перекрытие.

Причина – предположительно аварийный режим работы электросети внутри жилого дома.

Спасти от огня удалось жилой дом.

Помимо этого, в 12:45 стало известно о пожаре на улице Юрьевской в Печорах. Там сгорело бесхозное строение. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасти от огня смогли жилой дом.

А в ночь на 9 ноября в 00:24 пожар произошел на улице Матросова в Новосокольниках. В двухэтажном многоквартирном жилом доме в однокомнатной квартире на первом этаже тлел матрас. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования. Спасти от огня удалось квартиру.