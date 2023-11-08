Происшествия

Пьяный пскович до смерти избил знакомую руками

34-летнего жителя Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за убийство по неосторожности (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

У мужчины на почве личных неприязненных отношений возник конфликт с 49-летней знакомой женщиной. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он несколько раз ударил ее руками по лицу, груди, рукам. Потерпевшая получила множественные переломы костей лица, ребер, а также ссадины в области лба. Через непродолжительное время женщина умерла на месте происшествия.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.