Происшествия

Два жилых дома спасли от распространения огня в Печорах

Бесхозное строение сгорело в Печорах 13 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре на улице Аллейной сообщили в 5:43. Одноэтажное бесхозное строение выгорело изнутри по всей площади. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Спасти при пожаре удалось два жилых дома.

В этот же день в 7:51 стало известно о возгорании в деревне Бабки Великолукского района, горела бытовка. По предварительной информации, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования.