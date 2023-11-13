Происшествия

Жилой дом сгорел в великолукской деревне Свинкино



Жилой дом сгорел в деревне Свинкино Великолукского района 14 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре на улице Кольцевой сообщили в 16:07. Жилой дом выгорел изнутри по всей площади.

Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

В этот же день в 6:53 в Невеле горела хозяйственная постройка. По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки зарядного устройства внутри хозяйственной постройки. Спасти от распространения огня удалось пять хозяйственных построек.

А в 21:16 стало известно о пожаре в деревне Никулино Новоржевского района. Сгорели садовый дом и хозяйственная постройка. Предварительная причина – неисправность дымовой трубы. Спасти от огня удалось баню.

В ночь с 14 на 15 ноября в 1:12 поступило сообщение о пожаре на улице Киселева в Пскове. Огонь повредил пластиковый мусорный контейнер. Причина, по предварительной информации, – неосторожное обращение с огнем.