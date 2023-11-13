Происшествия

Пенсионерку в бордовом берете разыскивают в Себежском районе

Раису Елисееву 1951 года рождения разыскивают в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в межмуниципальном отделе МВД России «Себежский».

Фото: МО МВД России «Себежский»

Приметы пропавшей: на вид 65-70 лет, средний рост, телосложение средней полноты. Женщина была одета в бордовый берет, стеганное пальто темно-синего цвета, зеленые брюки, красный свитер, черные полуботинки.

Всех, у кого имеется информация о месте нахождения пропавшей, просят сообщить по телефону дежурной части МО МВД России «Себежский»: (81140) 21-687.