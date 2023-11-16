Происшествия

Самовар XIX века украли из сарая в Псковском районе

28-летний житель Стругокрасненского района украл имущество из нежилого дома в селе Середка Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

В апреле 2022 года подсудимый тайно похитил тракторную подвеску от трактора МТЗ (стоимостью 4 000 рублей); топливный насос для трактора ЮМЗ (стоимостью 6 000 рублей); алюминиевую кастрюлю емкостью 20 литров (стоимостью 800 рублей); алюминиевую кастрюлю емкостью 40 литров (стоимостью 1 500 рублей); алюминиевый бидон емкостью 20 литров (стоимостью 1 000 рублей); четыре крышки картера от мотоцикла «Ява» (стоимостью 700 рублей каждая, на общую сумму 2 800 рублей); карбюратор от мотоцикла «Ява», (стоимостью 1 000 рублей).

Также подсудимый украл самовар золотистого цвета объемом 6-7 литров, с толстыми стенами, из латуни и бронзы, с крышкой, изготовленный в 1896 году. На обратной стороне имеется надпись «ХВ – Христос Воскрес». По центру самовара имеется герб России, флаг в виде ленты. С одной стороны польские и литовские медали, а с другой стороны самовара медали российских царей «Александр I», «Николай II», по две медали с изображением этих лиц. По центру самовара располагается большая гравировка изготовителей самовара «Братья Баташевы». Эксперт оценил стоимость самовара в размере 42 914 рублей.

Вся сумма похищенного имущества составила 60 014 рублей.

Потерпевший пояснил, что дом, из которого совершена кража, является нежилым, используется как помещение для хранения вещей, поскольку до сих пор осуществляется стройка.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимого суд учел наличие малолетнего ребенка, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в последовательных и признательных показаниях, розыску похищенного имущества, признание своей вины, раскаяние в содеянном, которое выразилось в неоднократных извинениях перед потерпевшим.

В качестве отягчающего наказание обстоятельства суд признал наличие рецидива преступлений, поскольку подсудимый совершил умышленное преступление средней тяжести, имея непогашенные судимости за ранее совершенные умышленные преступления.

Суд мужчине назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.

В пользу потерпевшего взыскали 60 014 рублей в счет возмещения причиненного преступлением имущественного вреда.