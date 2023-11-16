Происшествия

Стали известны подробности гибели тракториста в нечистотах в Псковской области

Труп тракториста, который погиб на территории ООО «Слактис» в Псковской области, обнаружили 10 ноября, извлечь тело из трактора удалось на следующий день, 11 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: Луки.ру

Погибший - мужчина 1969 года рождения - работал механизатором-универсалом, фактически - трактористом. Занимался обслуживанием лагун, проверял насосные станции. Работодатель погибшего - ООО «Зеленая лига».

Утром 10 ноября тракторист проходил медосвидетельствование, был трезвым, проводится экспертиза.

По данному факту идет проверка. Причина смерти и обстоятельства произошедшего уточняются.