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Нетрезвый пскович вступился за пьяную жену и лишился свободы

16.11.2023 18:25|ПсковКомментариев: 0

Жителя города Пскова привлекли к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

В ночь на 4 апреля подсудимый находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения. Его жена, также пребывающая в состоянии алкогольного опьянения, попросила мужа присоединиться к разрешению конфликта, который у нее возник с двумя мужчинами у торгового павильона недалеко от места жительства супругов.

В ходе выяснения отношений подсудимый ударил одного из мужчин ножом в ногу, задев артерию. Через 20 минут потерпевший скончался.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Теги: #суд #убийство
Источник: Псковская Лента Новостей
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