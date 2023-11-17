Происшествия

Пскович ночью попался на краже кофе

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже в Пскове 17 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В 0:55 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого магазина на улице Труда поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича 1999 года рождения, который похитил из торгового зала упаковку кофе и продукты питания.

По факту хищения проводится проверка, добавили в ведомстве.