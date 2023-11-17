Происшествия

Мужчина попался на краже спиртного в псковском магазине

Мужчину 1981 года рождения задержали росгвардейцы по подозрению в краже в Пскове сегодня, 20 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В 11:30 сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» получили информацию, что из охраняемого магазина на улице Красноармейской поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали мужчину 1981 года рождения, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту кражи проводится проверка, добавили в ведомстве.