Происшествия

Старинные монеты пытался вывезти иностранец через российско-латвийскую границу в Псковской области

Псковские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза из России восьми старинных монет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Северо-Западное таможенное управление

Гражданин Молдовы, выезжая за рулем легкового автомобиля в страны Евросоюза, полагал, что декларировать и предъявлять сотрудникам таможни монеты, выпущенные более 100 лет назад, не обязательно. Мужчина положил предметы нумизматики между одеждой на дно сумки.

При проведении таможенного досмотра багажа сотрудники таможенного поста МАПП Бурачки обнаружили аккуратно упакованные в полиэтиленовую пленку металлические монеты России и стран Европы XIX – начала XX века. Разрешений Минкультуры на их вывоз мужчина не представил.

Монеты изъяли и направили на экспертизу. Химический состав сплавов, историческую и культурную ценность определит специалист. Процессуальное решение будет принято на основании заключения эксперта.

«Чаще всего нарушители оправдывают свои поступки желанием подзаработать. Объясняя, что перевозят через границу старинные предметы, вывоз которых запрещен с территории Российской Федерации, по просьбе знакомых или незнакомых граждан. Отмечу, что административную или уголовную ответственность за подобные правонарушения несет исполнитель, то есть гражданин, пересекающий границу и не имеющий законных оснований для вывоза товара», – пояснил начальник таможенного поста Денис Партоменко.