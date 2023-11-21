Происшествия

Хромой мужчина пропал в Изборске

48-летний Руслан Малай пропал в деревне Изборск Печорского района. С 11 октября местонахождение мужчины неизвестно. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. Пропавший хромает на правую ногу.

Мужчина был одел в серую куртку, зеленую кофту, синие джинсы и бежевые ботинки.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, следует сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.