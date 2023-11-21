Происшествия

Немца с наркотиками задержали на границе в Псковской области

49-летнего гражданина Германии задержали на пункте пропуска «Бурачки» в Псковской области. У него обнаружено 0,091 грамма тетрагидроканнабинола, сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина пытался выехать из России через пункт пропуска «Бурачки» на своём автомобиле Volkswagen. Во время досмотра у него нашли небольшое количество неизвестного измельченного вещества. Экспертиза показала, что это ТГК, массой 0,091 (девять сотых) грамма.

Сейчас мужчину проверяют по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков). По второй части по ней максимальный срок наказания — 10 лет лишения свободы.