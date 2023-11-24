Происшествия

Бесхозные постройки горели в районах Псковской области

Две бесхозных постройки загорелись вечером минувшей субботы, 25 ноября, на территории региона. Как передает «МК в Пскове» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение об одном из возгораний пожарные получили в 17:48 из Бежаницкого района.

Там на улице Зеленой в деревне Чихачево вспыхнула бесхозная постройка. Усилиями 6 пожарных, прибывших на двух единицах техники, пламя удалось потушить.

Второй сигнал МЧС получило из Островского района. Там бесхозное строение загорелось примерно в 19:20. В деревню Покровские Бережанской волости были отправлены также 6 человек на двух единицах техники. Огонь потушили.