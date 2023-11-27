Происшествия

Две бани сгорели в Псковском районе на выходных

Две бани сгорели в Псковском районе на выходных, 25-26 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ночь с 25 на 26 ноября в 3:23 в МЧС сообщили о пожаре в деревне Лопатово Псковского района. Сгорела хозяйственная постройка (баня).

Причиной стал, по предположительной информации, аварийный режим работы печного оборудования, спасти при пожаре смогли две хозяйственные постройки.



А 26 ноября в

14:47 стало известно о возгорании в деревне Постоево Псковского района, там тоже сгорела баня. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Помимо этого, 25 ноября в 5:21 в ведомство сообщили о пожаре в деревне Лаврово Себежского района. Сгорела хозяйственная постройка. По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети внутри хозяйственной постройки. От распространения огня спасли две хозяйственные постройки.

В этот же день в 20:05 стало известно о пожаре в деревне Решетниково Опочецкого района. В жилом доме огонь повредил пол. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Жилой дом от огня удалось спасти.