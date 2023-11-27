Происшествия

Жилой дом с мансардным этажом горел в Великих Луках

Двухэтажный жилой дом с мансардным этажом горел в Великих Луках 26 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре на улице Угольной сообщили в 13:33. В двухэтажном жилом доме выгорела котельная; второй этаж закопчен, мансардный этаж выгорел изнутри. Причина, предположительно, - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве отопительного котла.

Помимо этого, 24 ноября в 23:11 стало известно о возгорании в садоводческом некоммерческом товариществе «Борок» в Великолукском районе. В садовом доме огонь повредил кровлю, на втором этаже в комнате повреждена стена. Пристройка выгорела изнутри по всей площади. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электросети в пристройке. Спасти от распространения огня смогли два садовых дома.

А в ночь с 24 на 25 ноября в 00:49 в МЧС сообщили о пожаре на улице Мира в Усвятах. Жилой дом выгорел изнутри, огонь уничтожил кровлю. Причина – короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении. Спасли от огня пять хозяйственных построек.