Происшествия

Пскович ограбил магазин и успел выпить ворованный виски до задержания

Сотрудники отдела полиции УМВД России по городу Пскову задержали мужчину, подозреваемого в разбое. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В магазине на улице Стахановской утром 25 ноября злоумышленник, открыто угрожая ножом, похитил бутылку виски и скрылся. Причиненный ущерб составил 1400 рублей.

Сотрудники отдела полиции по городу Пскову незамедлительно провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния.

Им оказался безработный и ранее судимый житель Пскова 1986 года рождения. Выяснилось, что нетрезвый пскович уже успел выпить виски на момент задержания.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В настоящий момент проводится расследование.