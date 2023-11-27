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Себежанина оштрафовали на 600 тысяч рублей за взятку сотруднику ФСБ

Себежанина оштрафовали на 600 тысяч рублей за взятку должностному лицу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что подсудимый познакомился на территории Себежского района с неустановленным следствием лицом, предложившим ему за денежное вознаграждение обеспечивать любым способом незаконный ввоз из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации большегрузными транспортными средствами запрещённых к ввозу яблок. Подсудимый решил принять данное предложение и «решил дать взятку одному из военнослужащих ПУ ФСБ России по Псковской области за непроведение последним надлежащего досмотра любого въезжающего в Российскую Федерацию из Республики Беларусь большегрузного транспортного средства, перевозящего запрещённую сельскохозяйственную продукцию, на которое укажет неизвестный следствию человек».

Реализуя задуманное в ходе неоднократных встреч, происходивших с 26 декабря 2022 по 7 января 2023 на территории Себежского района, подсудимый предложил сотруднику ПУ ФСБ России по Псковской области за взятку в размере 50 000 рублей совершить в его интересах «вышеуказанное бездействие». Сотрудник ведомства сообщил об этом начальству, а также дал согласие на участие в проведении сотрудниками ОСБ ПУ ФСБ России по Псковской области ОРМ «Оперативный эксперимент», целью которого являлась фиксация противоправной деятельности подсудимого.

Подсудимый передал сначала 5 000 рублей, оставшиеся 45 000 рублей собирался передать после того, как сотрудник выполнит взятые на себя обязательства, чего тот делать не планировал.

Приговором суда мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 600 000 рублей.