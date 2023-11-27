Происшествия

Пскович предстанет перед судом за повреждение чужого имущества у торгового центра

Пскович, повредивший чужой автомобиль, предстанет перед судом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

По имеющимся данным, мужчина шел вдоль парковочных мест на автостоянке торгового центра. В тот же момент он услышал звуковой сигнал от водителя автомобиля, двигавшегося в попутном направлении. Сигнал был подан, так как горожанин мешал проезду. Из-за этого у мужчин начался конфликт, в результате которого обвиняемый решил повредить автомобиль, в котором ехал потерпевший. Обвиняемый с разбега нанес удар ногой в заднюю часть автомобиля, разбив фару и помяв задний бампер. Своими действиями злоумышленник причинил ущерб на сумму 52 000 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.