Происшествия

Два пожара тушили в Пскове

Пожары на улицах Ижорского Батальона и Первомайской в Пскове тушили 27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Нежилой дом выгорел изнутри на улице Ижорского Батальона. Причиной, предположительно, явилось неосторожное обращение с огнем.

А на улице Первомайской выгорел гараж. Предполагается, что причиной стало короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки. Удалось спасти постройку и легковой автомобиль, а также эвакуировать два газовых баллона.