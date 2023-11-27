Происшествия

Суд присяжных вынес вердикт по делу об убийстве великолучанки, труп которой утопили в пруду

Уголовное дело по обвинению ранее судимого псковича в убийстве пенсионерки рассмотрели в Псковском областном суде 28 ноября с участием присяжных заседателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Мужчину обвиняли в совершении преступлений по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатого вещества).

По результатам судебного следствия коллегией присяжных заседателей вынесен единодушный обвинительный вердикт по обоим инкриминированным фигуранту преступлениям.

Присяжные заседатели признали доказанной вину подсудимого в том, что в июне 2014 года в деревне Веретье-1 Великолукского района он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязни, возникшей в результате ссоры, задушил семидесятисемилетнюю местную жительницу, а труп потерпевшей утопил в водоеме. Он же незаконно хранил по месту своего жительства промышленно изготовленный дымный порох.

Мужчину осудили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 5 тысяч рублей и с ограничением свободы на 1 год с установлением соответствующих ограничений и обязанностей.