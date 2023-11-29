Происшествия

Черного копателя в Великих Луках обвиняют в хранении взрывчатых веществ

Прокурор города Великие Луки Псковской области направил в суд уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, который незаконно приобрел и хранил взрывчатые вещества и основные части огнестрельного оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе следствия установлено, что летом 2017 года на городской свалке обвиняемый нашел около 2 килограмм пороха, а также ствол от пистолета образца 1919 года, которые взял себе и хранил у себя по месту жительства.

В конце июля, работая у себя на участке, подсудимый нашел патрон. Без видимых причин виновный поместил патрон на наковальню, после чего ударил молотком по указанному патрону, в результате мужчине оторвало три пальца руки.

Санкция части 1 статьи 222 УК РФ предусматривает наказание за совершенные преступления в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей.