Происшествия

Мужчину с ожогами на руках продолжают искать в Пскове

Дмитрия Абрамова 1975 года рождения разыскивают в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этот уроженец областного центра, проживавший в доме в переулке Путейца, с 2 сентября без вести пропал на территории города. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы мужчины: на вид 45-50 лет, рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, русые волосы. Особые приметы: на правой руке между большим и указательным пальцем татуировка с буквой «Д», также имеются шрамы от ожогов на обеих руках.

Предположительно, мужчина был одет в черную куртку, синие джинсы, ботинки или кроссовки темного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Абрамова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).