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Уголовное дело возбуждено в Псковской области по факту смерти ребенка в больнице

Уголовное дело возбуждено в Псковской области по факту смерти ребенка в Детской областной клинической больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

«Возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз, выясняются все обстоятельства произошедшего. Будет дана комплексная оценка действиям Детской областной клинической больницы и Псковской областной инфекционной клинической больницы», - сообщили следователи.

Ранее сообщалось, что в региональном комитете по здравоохранению совместно с филиалом АО «Макс-М» по случаю смерти ребенка уже проводится экспертиза качества оказания медицинской помощи.