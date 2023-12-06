Происшествия

Несовершеннолетний курьер отделался условным сроком за шесть эпизодов мошенничества

Псковский городской суд провозгласил приговор в отношении несовершеннолетнего жителя города Пскова, который обвинялся в шести эпизодах мошенничества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе объединенных судов Псковской области.

В 2022 году с помощью мессенджера подсудимый вступил в переговоры с неизвестным неустановленным лицом. В счет оплаты услуг по урегулированию вопросов, связанных с участием в ДТП, подсудимый в качестве курьера должен был забирать у пожилых граждан деньги и переводить на счет неустановленного лица, удерживая себе 10 % от суммы.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Иски потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены в полном объеме.