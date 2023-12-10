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Завершено следствие по делу боевиков, напавших на псковских десантников в 2000 году

Завершено расследование уголовного дела в отношении участников нападения на псковских десантников в 2000 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

Региональное отделение СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование уголовного дела в отношении жителей Республики Татарстан Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева, Хайдара Раззакова и Мухамедвали Шайхутдинова. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 209 (участие в банде), статьей 279 (вооруженный мятеж) и статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих).

По версии следствия, 29 февраля 2000 года Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое происходило в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики, на высоте 776.0. Нападение они осуществили с трех сторон, при этом Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов, заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих. В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000, погибли 84 военнослужащих, а четверым военнослужащим причинены ранения различной степени тяжести.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело в отношении Гумерова, Мухаметгалиева, Раззакова и Шайхутдинова направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее 23 участников боестолкновения осудили к длительным срокам лишения свободы. Пятеро лиц по уголовному делу объявили в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекратили в связи с их смертью – их ликвидировали при оказании вооружённого сопротивления. В отношении четверых лиц уголовные дела рассматривает суд.

Совместно с оперативными службами продолжается производство оперативно-розыскных мероприятий, а также следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех участников банды, совершивших нападение. Расследование уголовного дела продолжается.