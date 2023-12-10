Происшествия

«Проверка счетчиков» обернулась для пожилой жительницы Пскова кражей сбережений

В Пскове злоумышленница ввела в заблуждение пожилую горожанку и похитила у нее деньги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Пскове днем 8 декабря в квартиру дома по улице Коммунальной, где проживает пенсионерка 1939 года рождения, зашла женщина. По описанию, она была среднего роста, одета в темную одежду, на вид 25-30 лет с медицинской маской на лице. Злоумышленница заявила, что пришла проверить состояние счетчиков на воду. И под этим предлогом сумела выкрасть 75 тысяч рублей у ничего неподозревающей хозяйки, после чего скрылась.

Обнаружив пропажу сбережений, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования.