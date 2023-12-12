Происшествия

Двухэтажный дом горел в псковской деревне Солоново

Двухэтажный жилой дом горел в деревне Солоново Псковского района 11 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о пожаре поступила в 16:47. Выгорел второй этаж дома, сгорели деревянные перекрытия кровли. Первый этаж закопчен. Выгорела соседняя пристройка.

Предполагается, что возгорание случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

В тот же день на улице Марго в Себеже горела сажа в дымоходе. По данным ведомства, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

А вечером в деревне Спицино Гдовского района огонь уничтожил кровлю хозяйственной постройки. Причиной пожара, возможно, стало неосторожное обращение с огнем.