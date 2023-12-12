Происшествия

Незаконно проживающего в Великолукском районе иностранца выдворят из страны

Гражданина Республики Узбекистан поместили в Центр временного содержания иностранцев из-за отсутствия документов, подтверждающих право пребывания в РФ, для последующей принудительной депортации, сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области.

8 декабря в ОВМ ОМВД России по городу Великие Луки установлено, что гражданин Республики Узбекистан, пребывающий в Великолукском районе с 4 сентября 2013 года по настоящее время, находится на территории РФ с нарушениями.

Великолукский районный суд рассмотрел дело в отношении иностранца об административном правонарушении по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Суд установил, что ранее мужчина уже дважды привлекался к административной ответственности по той же статье.

По результатам рассмотрения дела нарушитель должен выплатить штраф в размере 2000 рублей, а затем покинуть пределы РФ.