Происшествия

Пскович захотел выселить брата из квартиры и получил удары по лицу

Жителя города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за избиение родственника (статья 116.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что вечером в июле обвиняемый поссорился со своим братом, поскольку тот хотел выселить его из квартиры, в которой они вместе проживают. Злоумышленник три раза ударил брата по лицу, после чего потерпевший закрыл лицо руками, но брат не успокоился и продолжил бить его по голове.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи 116.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 240 часов, либо исправительных работ на срок до 6 месяцев, либо арестом на срок до 3 месяцев.