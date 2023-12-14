Происшествия

Хозяйка ши-тцу опубликовала фото последствий нападения на нее собак на пляже в Пскове

Женщина, на которую напали собаки на городском пляже в Пскове, опубликовала снимки последствий нападения в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте» и призвала псковичей не гулять с собаками вблизи пляжа.

Фото здесь и далее: Ольга Барнс / «Жесть по-псковски»

«Люди, пожалуйста, не гуляйте с детьми и собаками возле пляжа по набережной! Собаки опять бегают!» - предупредила женщина.

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Напомним, собаки напали на женщину и ее пса породы ши-тцу. Полиция проводит проверку по данному факту.

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Ранее сообщалось, что две собаки разорвали кошку на улице Временной в Пскове утром 13 декабря. Полиция ищет хозяина агрессивных псов.

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С правилами поведения при встрече с бездомными собаками можно ознакомиться по ссылке ниже.