Происшествия

Мужчина упал с высоты шестого этажа на улице Технической в Пскове. ВИДЕО

Мужчина упал с высоты шестого этажа на улице Технической, 17 в Пскове 15 декабря и погиб. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Видео было опубликовано в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте», позже администрация паблика его удалила

«Погиб мужчина 1984 года рождения. Квартира, в которой он находился, закрыта. Следователи выясняют подробности», - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел около 8.50.