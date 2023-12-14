Происшествия

Псковичи лишились денег из-за новой мошеннической схемы

Из-за новой мошеннической схемы, связанной с предложениями о хорошо оплачиваемой работе, пострадали несколько жителей Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 4 и 14 декабря двум жителям Пскова звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками одного широко разрекламированного сайта с объявлениями о вакансиях и резюме. Незнакомцы предложили псковичам своим услуги. Те, в свою очередь, заинтересовались возможностью выгодного трудоустройства.

В результате общения с мнимыми работодателями с лицевых счетов смартфонов потерпевших злоумышленники списали в общей сложности более 10 тысяч рублей. Убедившись, что они стали очередными жертвами мошенников, обратились за помощью в полицию.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.