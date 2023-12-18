Происшествия

Великолучанин избил знакомого металлическим чайником

Жителя города Великие Луки привлекают к уголовной ответственности за избиение знакомого (пункт «в» части 2 статьи 115 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что в конце июня ночью мужчина находился в квартире потерпевшего. В ходе словесного конфликта великолучанин ударил знакомого по голове кастрюлей и металлическим чайником, причинив легкий вред его здоровью.

Санкция статьи обвинения предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе и лишение свободы на срок до 2-х лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.