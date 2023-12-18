Происшествия

Собутыльник украл у спящего великолучанина кольцо и цепочку

31-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа могут привлечь к уголовной ответственности в Великих Луках за кражу (пункты «в», «г» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В середине октября подозреваемый распивал спиртные напитки совместно со своим знакомым. Увидев, что друг спит, мужчина вытащил из карманов джинсовых брюк два мобильных телефона, затем снял с пальца руки кольцо-печатку, а с шеи - серебряную цепочку; всего на сумму около 100 000 рублей. Украденные вещи злоумышленник продал.

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.