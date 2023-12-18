Происшествия

За серию магазинных краж 23-летней великолучанке грозит четыре года тюрьмы

23-летнюю жительницу Великих Лук привлекают к уголовной ответственности за совершение десяти хищений из различных магазинов города (часть 1 статьи 161, часть 1 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что в течение года девушка посещала магазины на территории города Великие Луки в рабочее время, где под видом добросовестного приобретателя складывала в находящиеся при ней пакеты товары, не оплачивая их.

Санкции статей 161, 158 УК РФ (грабеж, кража) предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.