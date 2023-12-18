Происшествия

Сварочные аппараты украл из гаража острович

Сотрудники полиции раскрыли кражу сварочных аппаратов из гаража в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, вечером 15 декабря из гаража у дома по улице Михаила Егорова нарушитель украл два сварочных аппарата и удлинитель. Предварительно он сорвал замок с двери гаража. Причиненный ущерб составил 60 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался неработающий, ранее судимый житель Острова 1995 года рождения. Часть похищенного удалось изъять.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.