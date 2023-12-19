Происшествия

Кухня горела в многоквартирном доме в Пскове

Пожар произошел в квартире дома №8 в переулке Советской Армии в Пскове 19 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 7:06. В многоквартирном одноэтажном жилом доме в двухкомнатной квартире выгорело помещение кухни. Причиной стало, предположительно, короткое замыкание электропроводки в кухне. Квартиру от распространения огня удалось спасти.

В этот же день в 11:12 стало известно о пожаре на улице Советской в деревне Воронцово Островского района. Сгорело бесхозное строение. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.