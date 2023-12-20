Происшествия

Монеты Российской империи и орден Ленина пытался незаконно вывезти украинец через границу в Псковской области

Водитель микроавтобуса пытался вывезти из Российской Федерации в страны Европы через МАПП «Убылинка» в Псковской области семь золотых монет и орден Ленина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Псковская таможня

Мужчина, не имея при себе документов, подтверждающих право владения государственной наградой, предъявил сотрудникам таможни на российско-латвийской границе семь монет и орден, утверждая при этом, что монеты и награда произведены кустарно, а даты на аверсе монет не соответствуют действительности.

Таможенники изъяли и направили специалистам для изучения монеты Российской империи: две номиналом 10 рублей 1899 года выпуска, монету номиналом 10 рублей 1900 года выпуска, две монеты номиналом 5 рублей 1898 года выпуска, монету номиналом 5 рублей – 1899 года выпуска; и монету Французской империи номиналом 20 франков 1854 года.

По заключению экспертизы все монеты являются культурными ценностями и изготовлены из золота. Орден Ленина изготовлен из золота, изображение В. И. Ленина – из платины.

Вывоз из Российской Федерации монет и государственной награды запрещен. В отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном правонарушении.