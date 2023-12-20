Происшествия

На воде в Псковской области с начала года погибли 14 человек

На воде в Псковской области с начала 2023 года погибли 14 человек, из них из-за провала под лед погиб один человек — в марте. Об этом начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов сообщил 20 декабря в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«В прошлом году на воде погиб 21 человек, в этом году — 14 человек. В том году на воде погиб один ребенок, в этом году, к сожалению, четыре ребенка. Стоит отметить, что все случаи гибели детей произошли на открытой воде, в зимний период на воде ни один ребенок не погиб», - сказал Юрий Покатов.

Говоря о случаях гибели на льду, гость студии отметил, что в 2022 году погибли пять человек, в 2023 году — один. В осенне-зимний период 2023 года случаев гибели на люду не зафиксировано.