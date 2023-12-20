Происшествия

Гараж горел на улице Звездной в Пскове

Гараж горел на улице Звездной в Пскове 20 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 12:30. Гараж выгорел изнутри. Причиной стало, предположительно, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В этот же день в 17:47 стало известно о возгорании в многоквартирном жилом доме №11 на улице Матвея Кузьмина в Великих Луках. В подвальном помещении сгорел матрац. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

А в 23:10 в МЧС сообщили о пожаре вблизи дома №48 на улице Проектной в южной столице региона. На контейнерной площадке сгорел пластиковый мусорный контейнер, огонь повредил и второй контейнер. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем.