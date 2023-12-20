Происшествия

Два строения сгорели в Великих Луках 21 декабря

Два пожара, в Красногородском районе и в Великих Луках, удалось ликвидировать спасателям 21 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Сообщение о возгорании в Красногородском районе поступило дежурным МЧС в 23:54. Так, в деревне Трибесово в хозяйственной постройке горела сажа в дымоходе. Причиной стало, предположительно, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Удалось спасти жилой дом и хозяйственную постройку.

А в 6:35 поступило сообщение о пожаре на улице Желябова в Великих Луках. Там сгорели два неэксплуатируемых строения.

Неосторожное обращение с огнем стало причиной возгорания.